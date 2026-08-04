Кипиани: Нам необходимо широкое гражданское согласие о важности справедливых выборов и единство для справедливых выборов

04.08.2026 16:06





Завтрашний день должен принадлежать всем — нам необходимо широкое гражданское согласие относительно важности справедливых выборов и единство ради их проведения, - об этом заявил председатель политической партии «Сначала Грузия» Виктор Кипиани.



По его словам, с точки зрения команды партии «Сначала Грузия», вопрос о том, каким должно быть грузинское государство, прежде всего должен решать грузинский избиратель.



«Это не означает, что закон не должен действовать или что отдельные вопросы не должны быть должным образом расследованы. Просто лучшего будущего невозможно добиться с помощью политической мести.



Этот процесс должен происходить внутри страны, а главным арбитром должен быть грузинский народ. Для этого нам необходимо широкое гражданское согласие относительно важности справедливых выборов и единство ради справедливых выборов, чтобы именно это гражданско-политическое единство стало альтернативой», — заявил Кипиани.





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