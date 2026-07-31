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Зеленский: Украина потеряла на войне около 50 000 солдат


31.07.2026   16:45


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне против России погибло около 50 000 украинских военных и 400 000 получили ранения.

«Извините, честно говоря, я не хочу быть слишком откровенным по этому поводу, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 000 погибших военных и около 400 000 раненых. Также есть большое количество пропавших без вести», - заявил Зеленский в интервью Fox News.

На вопрос о том, сколько россиян погибло на войне, Зеленский ответил: «У них потери составляют 1 600 000, отсюда около 700 000 убитых».


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