Грузия закупит препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна

31.07.2026 17:45





Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе сообщил о подписании контракта на закупку препарата Givinostat, предназначенного для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. По его словам, Грузия станет одной из первых стран в мире, которая приобретет этот препарат и включит его в государственную программу лечения заболевания.



«Что касается препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, хочу сообщить, что сегодня успешно завершились переговоры с итальянской компанией, с которой подписан контракт на закупку препарата Givinostat.



Этот препарат предназначен для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна в возрасте от шести лет и до момента утраты способности самостоятельно передвигаться», — заявил министр.



Сарджвеладзе также отметил, что параллельно продолжаются переговоры о поставке еще одного лекарственного средства для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.



«Что касается второго препарата, о котором ранее уже говорилось, хочу отметить, что переговоры продолжаются по нескольким направлениям. Мы надеемся, что в ближайшем будущем они успешно завершатся, после чего мы обязательно проинформируем общественность», — добавил министр.





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