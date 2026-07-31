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Грузия закупит препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна
31.07.2026 17:45
Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе сообщил о подписании контракта на закупку препарата Givinostat, предназначенного для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. По его словам, Грузия станет одной из первых стран в мире, которая приобретет этот препарат и включит его в государственную программу лечения заболевания.
«Что касается препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, хочу сообщить, что сегодня успешно завершились переговоры с итальянской компанией, с которой подписан контракт на закупку препарата Givinostat.
Этот препарат предназначен для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна в возрасте от шести лет и до момента утраты способности самостоятельно передвигаться», — заявил министр.
Сарджвеладзе также отметил, что параллельно продолжаются переговоры о поставке еще одного лекарственного средства для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.
«Что касается второго препарата, о котором ранее уже говорилось, хочу отметить, что переговоры продолжаются по нескольким направлениям. Мы надеемся, что в ближайшем будущем они успешно завершатся, после чего мы обязательно проинформируем общественность», — добавил министр.
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