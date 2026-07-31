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Во Франции задержали двух граждан Грузии по делу о серии ограблений аптек


31.07.2026   13:26


Во французском регионе Окситания за 11 дней ограбили пять аптек. По подозрению в причастности к преступлениям задержаны двое граждан Грузии.

По данным французских СМИ, злоумышленники похитили лекарства и косметические средства на общую сумму около 1 500 долларов.

Подозреваемых задержали в городе Ажен и поместили в следственный изолятор.

Сейчас они ожидают судебного заседания.


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