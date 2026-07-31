Во Франции задержали двух граждан Грузии по делу о серии ограблений аптек

31.07.2026 13:26





Во французском регионе Окситания за 11 дней ограбили пять аптек. По подозрению в причастности к преступлениям задержаны двое граждан Грузии.



По данным французских СМИ, злоумышленники похитили лекарства и косметические средства на общую сумму около 1 500 долларов.



Подозреваемых задержали в городе Ажен и поместили в следственный изолятор.



Сейчас они ожидают судебного заседания.





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