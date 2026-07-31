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Во Франции задержали двух граждан Грузии по делу о серии ограблений аптек
31.07.2026 13:26
Во французском регионе Окситания за 11 дней ограбили пять аптек. По подозрению в причастности к преступлениям задержаны двое граждан Грузии.
По данным французских СМИ, злоумышленники похитили лекарства и косметические средства на общую сумму около 1 500 долларов.
Подозреваемых задержали в городе Ажен и поместили в следственный изолятор.
Сейчас они ожидают судебного заседания.
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