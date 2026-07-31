|
|
|
Член партии «Гахария за Грузию»: «Национальное движение» не вернется к власти
31.07.2026 14:25
Член партии «Гахария за Грузию», депутат Гига Парулава заявил, что »Единое национальное движение» не сможет вернуться к власти, поскольку общество ясно отказало ему в этом в 2012 году.
По его словам, общество выразило свой отказ в тот момент, когда «Единое национальное движение» считало себя наиболее сильным.
«»Единое национальное движение» не сможет вернуться к власти, вопрос здесь стоит иначе. Даже их собственный электорат устал от тех внутренних разборок, которые у них происходят. Саакашвили — единственный осуждённый человек, который проводит политические совещания в залах суда с помощью своих видеообращений и заявлений.
Сегодня »Единое национальное движение» своей риторикой, нарративом, повесткой и действиями напрямую соответствует пропаганде »Грузинской мечты», и они взаимно усиливают друг друга. У этой партии кризис продолжается с 2012 года», — заявил Гига Парулава.
Ранее Нанука Жоржолиани в эфире ТВ Пирвели заявила: «Если Миша скажет, что возвращается в политику, становится главным политическим субъектом »Единого национального движения» и кандидатом в премьер-министры, это упростит правила игры».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна