Член партии «Гахария за Грузию»: «Национальное движение» не вернется к власти

31.07.2026 14:25





Член партии «Гахария за Грузию», депутат Гига Парулава заявил, что »Единое национальное движение» не сможет вернуться к власти, поскольку общество ясно отказало ему в этом в 2012 году.



По его словам, общество выразило свой отказ в тот момент, когда «Единое национальное движение» считало себя наиболее сильным.



«»Единое национальное движение» не сможет вернуться к власти, вопрос здесь стоит иначе. Даже их собственный электорат устал от тех внутренних разборок, которые у них происходят. Саакашвили — единственный осуждённый человек, который проводит политические совещания в залах суда с помощью своих видеообращений и заявлений.



Сегодня »Единое национальное движение» своей риторикой, нарративом, повесткой и действиями напрямую соответствует пропаганде »Грузинской мечты», и они взаимно усиливают друг друга. У этой партии кризис продолжается с 2012 года», — заявил Гига Парулава.



Ранее Нанука Жоржолиани в эфире ТВ Пирвели заявила: «Если Миша скажет, что возвращается в политику, становится главным политическим субъектом »Единого национального движения» и кандидатом в премьер-министры, это упростит правила игры».





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