Тактическая группа береговой охраны приняла участие в морской операции НАТО

31.07.2026 14:23





Тактическая группа правоприменения Департамента береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии в пятый раз приняла участие в морской операции НАТО по обеспечению безопасности Operation Sea Guardian («Морской страж»), которая проходила в Греции.



«В рамках операции 12 представителей абордажной группы Береговой охраны Грузии были размещены на фрегате Военно-морских сил Греции HS NIKIFOROS FOKAS (F 466). Совместно с бойцами греческих сил специального назначения представители Департамента береговой охраны приняли участие в совместных учениях, включавших ведение ближнего боя (CQB), практическую огневую и тактическую подготовку. Кроме того, вместе с экипажем фрегата были проведены поисково-спасательные и эвакуационные операции.



Морская операция НАТО Operation Sea Guardian («Морской страж») является единственной постоянной морской операцией Альянса по обеспечению безопасности. Её основными задачами являются борьба с терроризмом в морском пространстве, содействие свободному и безопасному судоходству, развитие и укрепление возможностей в сфере морской безопасности, а также повышение осведомлённости о морской обстановке в районе проведения операции.



Кроме того, операция обеспечивает сбор и обмен информацией, а также развитие сотрудничества с государствами — союзниками и партнёрами», — говорится в сообщении Пограничной полиции Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





