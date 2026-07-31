Тина Бокучава объяснила, почему не присутствовала на заседании политсовета ЕНД

31.07.2026 15:28





Лидер «Единого национального движения» Тина Бокучава объяснила причины своего отсутствия на заседании политсовета партии. По ее словам, она заранее уехала из города вместе с семьей и еще две недели назад сообщила об этом генеральному секретарю партии.



«Соответственно, организаторы вчерашнего заседания политсовета были об этом проинформированы. Почему они поспешили назначить заседание политсовета, а затем и съезд партии – этот вопрос, на мой взгляд, следует адресовать именно им.



Вчера я получила множество звонков и сообщений от журналистов с этим вопросом. Разумеется, я не хотела оставить без ответа обращения представителей независимых СМИ, поэтому сочла необходимым сообщить общественности, что нахожусь за пределами города, что эта поездка была запланирована заранее и что генеральный секретарь партии, а также организаторы заседания были об этом осведомлены», — заявила Бокучава.



В партии, в свою очередь, заявляют, что проведение заседания политсовета и последующего съезда не терпело отлагательств. Хатия Деканоидзе отметила, что съезд необходимо было организовать в кратчайшие сроки.



«Насколько мне известно, ничто не препятствовало участию во встречах. Не могу комментировать технические детали, однако съезд нужно было спланировать и провести как можно быстрее. Поэтому, на мой взгляд, созыв политсовета был необходим, в том числе потому, что срок полномочий действующего руководства партии уже истек.



Я не являюсь членом политсовета и не находилась в Тбилиси. Вчера я общалась со своими коллегами. Считаю, что предстоящий съезд будет очень важным, а идея создания горизонтального руководящего органа, который будет управлять партией в переходный период, является приемлемой», — сказала Деканоидзе.



Ираклий Павленишвили, в свою очередь, заявил, что многие члены партии специально приехали на заседание из регионов.



«Конечно, мы хотели бы, чтобы госпожа Тина присутствовала на заседании, но у нее не получилось. Вместе с тем было известно, что политсовет состоится в конце июля – об этом неоднократно говорилось публично, в том числе Михаил Саакашвили писал об этом в социальных сетях. Поэтому это не стало неожиданностью. Многие наши члены специально приехали из регионов именно к этой дате. Все были проинформированы: кто-то смог приехать, кто-то – нет», — заявил Павленишвили.



Напомним, заседание политсовета «Единого национального движения» состоялось накануне и продолжалось около двух часов. Тина Бокучава в нем участия не принимала. Партийный съезд назначен на 5 августа в 15:00.





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