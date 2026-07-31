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В Грузии задержали автоимпортеров, присвоивших более $450 тыс. по поддельным документам
31.07.2026 15:39
МВД Грузии разоблачило мошенников-автоимпортеров, присвоивших почти полмиллиона долларов своего клиента.
По данным ведомства, используя поддельные документы мошенники убедили потерпевшего перевести им 450,9 тыс. долларов якобы за покупку и доставку 17 машин. Получив деньги, они скрылись.
По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Департамента полиции Тбилиси установили местонахождение двух участников схемы.
Следствие продолжается по статьям 180 (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере) и 362 (изготовление или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.
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