Отремонтировать Руставели в обещанные сроки скорее всего не получится

31.07.2026 15:47





Директор компании Smart Solutions заявил, что завершить ремонт проспекта Руставели в течение обещанных 100 дней получится. Компания — одна из подрядчиков мэрии.



Детали. По словам Левана Гогсадзе, работы ведут 24 на 7, но и этого недостаточно. Он объяснил, что разные участки проспекта ремонтируют разные компании, вызывая необходимость координироваться.



Цитата. «Во многих местах у нас нет возможности начать работы, и мы стараемся работать как-то синхронно, вместе с этими другими подрядчиками.



Установленный нам 100-дневный срок, скорей всего, будет недостаточным, потому что помимо работы в ограниченном пространстве проект требует и определенных изменений, и эти процессы мы уже начали. Пока трудно сказать, сколько времени нам понадобится, но мы максимально стараемся работать в сжатые сроки», — говорит Леван Гогсадзе в беседе с изданием BMG.



Контекст. С 23 июля в Тбилиси ремонтируют проспект Руставели. По планам мэрии там заменят центральные коммуникации, установят подземные мусорные контейнеры, полностью обновят уличное освещение, обустроят наземные переходы, а инфраструктуру адаптируют для людей с инвалидностью.



Начало работ, которые продлятся до ноября, сопровождается пробками и изменением маршрутов транспорта. В соцсетях пользователи критикуют городские власти, ругаются и шутят про проблемы из-за ремонта.





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