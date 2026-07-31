Каладзе: Ян Келли и Крамер - представители «дип стейт», пронумерованные агенты

31.07.2026 16:42





Ян Келли и Крамер - представители «дип стейт», пронумерованные агенты, что касается отношений с США, мы сохраняем оптимизм, - отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, оценивая заявление бывшего посла США в Грузии Яна Келли и бывшего заместителя госсекретаря Дэвида Крамера.



По его словам, Келли и Крамер не служат своей стране и являются представителями т.н. «дип стейт».



«Эти два человека - Ян Келли и Крамер обычные представители «дип стейт», пронумерованные агенты. Мы всё это знаем. Они служат не США, а неформальным правителям страны, что является серьёзной проблемой в современном мире.



Что касается отношений с США, мы сохраняем оптимизм. Был сделан ряд заявлений о нашей готовности к сотрудничеству. Мы готовы начать отношения с новой страницы, потому что для нас категорически неприемлемо то отношение, которое было у администрации Байдена. Заявления, которые мы слышали и которые содержали только ложь и обман, также категорически неприемлемы. Нынешняя администрация президента США действительно имеет возможность с помощью очень простых решений исправить несправедливое отношение, существовавшее к грузинскому народу и грузинскому государству. Повторяю еще раз, мы сохраняем оптимизм и готовы начать отношения с нового листа», - сказал Каха Каладзе.



Для информации, согласно сообщениям СМИ, в статье, опубликованной в издании Just Security, бывший посол США в Грузии Ян Келли и бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер пишут, что Соединенные Штаты и Евросоюз должны усилить целевое давление на власть «Грузинской мечты», чтобы правящая партия не смогла запретить оппозицию и арестовать ее лидеров.





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