Алеко Элисашвили предъявили новое обвинение за слово «негодяй» в адрес полицейского

31.07.2026 17:14





Одному из лидеров «Сильной Грузии - Лело», осуждённому Алеко Элисашвили официально предъявили обвинение по четвёртому уголовному делу.



Как заявил адвокат Георгий Рехвиашвили в беседе с «Интерпрессньюс» после выхода из пенитенциарного учреждения № 5 в Рустави, Элисашвили предъявили обвинение из-за слова «негодяй», сказанного в адрес полицейского Шоты Чипашвили.



«Это первая часть статьи 366 УК, которая подразумевает оскорбление суда, что выражалось в оскорблении участника судопроизводства. В данном случае свидетель оскорбил полицейского и назвал его негодяем. Это тот полицейский, который нанес Алеко Элисашвили очень серьезные повреждения, особенно при надевании на него наручников, держал крепко связанным несколько часов, текла кровь, он не снимал, не давал воды и одновременно оскорблял словесно. Когда Элисашвили увидел его на судебном заседании, назвал его «негодяем», мы задавали ему и другие вопросы. Однако, как говорит прокуратура, это слово выражало преступное деяние.



Сам Алеко рассмеялся, сказал, что его приговорили к 13 годам, это уже четвертое дело, он смеется над этим делом. Теперь они пытаются этим дискредитировать Алеко, дело Али Бабаева, два дела о терроризме, и теперь добавилось четвертое дело, будто, вот какой он рецидивист, какой преступник. Этим они пытаются оправдать решение приговорить его к 13 годам. Теперь они пытаются оправдать это дополнительной уголовной ответственностью», - сказал Рехвиашвили.



Для справки, в 5-м Руставском пенитенциарном учреждении Алеко Элисашвили предъявлено обвинение по четвёртому уголовному делу - по статье 366, части 1 УК Грузии.





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