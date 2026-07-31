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Замминистра образования о финансировании обучения студентов в госвузах


31.07.2026   18:37


»Для студентов, зачисленных в 2026–2027 году, обучение в государственных университетах является бесплатным. Это означает, что в течение первых двух семестров стоимость обучения студента в государственных университетах полностью и безусловно покрывает государство», — об этом заявил заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Звиад Габисония.

По его словам, для сохранения 100%-ного финансирования студент должен набрать более 80% кредитов, то есть из подлежащих сдаче предметов может остаться один предмет.

«В таком случае его полное финансирование продолжится, а если он не освоит более 80%, государство оплатит ему 50% стоимости обучения. Иными словами, если студент, начиная с третьего семестра, обеспечит набор более 80% кредитов, государство продолжит полное финансирование стоимости его обучения. Этот подход является распространенной практикой в мире и представляет собой рекомендацию экспертов Всемирного банка. Даже в том случае, если студент, начиная с третьего семестра, не получит кредит только по одному предмету, но в следующем семестре наберет все кредиты, полное финансирование ему вновь будет восстановлено. Здесь речь не идет о результатах обучения, академических достижениях и оценках, речь идет только о накоплении достаточного количества кредитов. В случае преодоления по предмету порога в 51 балл подразумевается, что студент уже получил кредит. Важно, что если после получения 50%-ного финансирования студент восстановит 100%-ный кредитный результат, государство вновь продолжит полное финансирование стоимости его обучения», — заявил Звиад Габисония.


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