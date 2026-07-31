Wildberries горит теперь уже в Волгограде

31.07.2026 11:20





В российском Волгограде беспилотники нанесли удар по распределительному центру Wildberries и нефтеперерабатывающему заводу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы.



По сообщениям, на месте атак вспыхнул крупный пожар.



Удары были нанесены по логистическому комплексу Wildberries, занимающему площадь 44 000 квадратных метров и являющемуся главным логистическим центром Волгограда, Астрахани и соседних областей. Также был атакован нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», один из крупнейших в России НПЗ. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате ударов дронов возник пожар на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также в складских помещениях в Дзержинском районе.





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