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Wildberries горит теперь уже в Волгограде


31.07.2026   11:20


В российском Волгограде беспилотники нанесли удар по распределительному центру Wildberries и нефтеперерабатывающему заводу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Telegram-каналы.

По сообщениям, на месте атак вспыхнул крупный пожар.

Удары были нанесены по логистическому комплексу Wildberries, занимающему площадь 44 000 квадратных метров и являющемуся главным логистическим центром Волгограда, Астрахани и соседних областей. Также был атакован нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка», один из крупнейших в России НПЗ. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате ударов дронов возник пожар на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также в складских помещениях в Дзержинском районе.


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