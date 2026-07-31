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Бочоришвили провела ознакомительную встречу с временным поверенным в делах США в Грузии Эми Диас


31.07.2026   11:35


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с временным поверенным в делах США в Грузии Эми Диас.

Как написала Мака Бочоришвили в социальной сети, встреча носила ознакомительный характер.

Как сообщает Министерство иностранных дел Грузии, в ходе встречи были обсуждены отношения между Грузией и США, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Стороны обсудили дальнейшие шаги и подтвердили готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений», — говорится в сообщении ведомства.


Отметим, сегодня посольство США в Грузии распространило информацию, что обязанности посла США в Грузии будет исполнять Эми В. Диас.


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