Бочоришвили провела ознакомительную встречу с временным поверенным в делах США в Грузии Эми Диас

31.07.2026 11:35





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с временным поверенным в делах США в Грузии Эми Диас.



Как написала Мака Бочоришвили в социальной сети, встреча носила ознакомительный характер.



Как сообщает Министерство иностранных дел Грузии, в ходе встречи были обсуждены отношения между Грузией и США, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.



«Стороны обсудили дальнейшие шаги и подтвердили готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений», — говорится в сообщении ведомства.





Отметим, сегодня посольство США в Грузии распространило информацию, что обязанности посла США в Грузии будет исполнять Эми В. Диас.





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