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Полиция изъяла крупную партию наркотиков в Тбилиси – арестованы 3 человека


31.07.2026   12:10


Сотрудники Главного отдела им. Ваке-Сабуртало Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали трех человек, в том числе двух граждан Украины, по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже крупных партий наркотических средств.

В ходе обыска личных и временных жилых квартир обвиняемых в Тбилиси сотрудники правоохранительных органов также изъяли в качестве вещественных доказательств крупные партии наркотических средств «Альфа-ПВП» и «Мефедрон», подготовленных к продаже, в различных местах.

Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.

Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


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