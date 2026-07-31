Полиция изъяла крупную партию наркотиков в Тбилиси – арестованы 3 человека

31.07.2026 12:10





Сотрудники Главного отдела им. Ваке-Сабуртало Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали трех человек, в том числе двух граждан Украины, по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже крупных партий наркотических средств.



В ходе обыска личных и временных жилых квартир обвиняемых в Тбилиси сотрудники правоохранительных органов также изъяли в качестве вещественных доказательств крупные партии наркотических средств «Альфа-ПВП» и «Мефедрон», подготовленных к продаже, в различных местах.



Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.



Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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