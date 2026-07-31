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GNERC представила предварительные выводы расследования масштабной аварии в энергосистеме Грузии
31.07.2026 12:24
Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) заслушала предварительные выводы рабочей группы, расследующей системную аварию, произошедшую 24 июля 2026 года.
Как сообщает Общественное вещание Грузии, в момент аварии энергосистема страны работала в параллельном режиме с энергосистемой Азербайджана через линии электропередачи напряжением 330 кВ.
Около 00:10:49 энергосистема Грузии была отключена от энергосистемы Азербайджана и перешла в изолированный режим работы. После этого началось снижение частоты и напряжения, которые достигли критических значений и привели к каскадным отключениям в энергосистеме.
В результате аварии были отключены как отдельные электростанции, так и потребители, что привело к полному отключению энергосистемы страны.
Рабочая группа также изучает работу линии электропередачи 110 кВ «Гегути», отходящей от подстанции «Кутаиси-220» и принадлежащей компании «Энерго-Про Джорджия».
Государственная электросистема Грузии не должна была дожидаться оснащения линий электропередачи полноценными быстродействующими устройствами защиты и должна была осуществить перерасчет существующей релейной защиты и автоматики, чтобы свести к минимуму вероятность срабатывания даже автоматики разделения с Азербайджаном и действовать в интересах обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы Грузии.
Данный вопрос требует изучения по двум направлениям. Первое — отключение связи с Азербайджаном, второе — способность энергосистемы Грузии работать в изолированном режиме», — заявил член рабочей группы Торнике Африашвили, директор департамента электроэнергетики GNERC.
Напомним, что 24 июля в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее всю страну. 25 июля электроснабжение также было временно нарушено в ряде районов.
GNERC на данном этапе опубликовала только предварительные выводы о причинах аварии.
Кроме того, Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по факту возможного саботажа в связи с массовыми отключениями электроэнергии 24 и 25 июля.
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