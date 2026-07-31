GNERC представила предварительные выводы расследования масштабной аварии в энергосистеме Грузии

31.07.2026 12:24





Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) заслушала предварительные выводы рабочей группы, расследующей системную аварию, произошедшую 24 июля 2026 года.



Как сообщает Общественное вещание Грузии, в момент аварии энергосистема страны работала в параллельном режиме с энергосистемой Азербайджана через линии электропередачи напряжением 330 кВ.



Около 00:10:49 энергосистема Грузии была отключена от энергосистемы Азербайджана и перешла в изолированный режим работы. После этого началось снижение частоты и напряжения, которые достигли критических значений и привели к каскадным отключениям в энергосистеме.



В результате аварии были отключены как отдельные электростанции, так и потребители, что привело к полному отключению энергосистемы страны.



Рабочая группа также изучает работу линии электропередачи 110 кВ «Гегути», отходящей от подстанции «Кутаиси-220» и принадлежащей компании «Энерго-Про Джорджия».



Государственная электросистема Грузии не должна была дожидаться оснащения линий электропередачи полноценными быстродействующими устройствами защиты и должна была осуществить перерасчет существующей релейной защиты и автоматики, чтобы свести к минимуму вероятность срабатывания даже автоматики разделения с Азербайджаном и действовать в интересах обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы Грузии.



Данный вопрос требует изучения по двум направлениям. Первое — отключение связи с Азербайджаном, второе — способность энергосистемы Грузии работать в изолированном режиме», — заявил член рабочей группы Торнике Африашвили, директор департамента электроэнергетики GNERC.



Напомним, что 24 июля в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее всю страну. 25 июля электроснабжение также было временно нарушено в ряде районов.



GNERC на данном этапе опубликовала только предварительные выводы о причинах аварии.



Кроме того, Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по факту возможного саботажа в связи с массовыми отключениями электроэнергии 24 и 25 июля.







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