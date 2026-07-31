У бывшего здания ЧК в Тбилиси почтили жертв сталинских репрессий

31.07.2026 13:12





В центре Тбилиси, у дома №22 на улице Ингороква, в четверг прошла акция памяти жертв советского террора. Организатором традиционно выступила Лаборатория исследования советского прошлого (SovLab).



Место выбрано неслучайно: именно здесь с 1921 по 1934 год располагалась грузинская ЧК — главный координирующий центр репрессий и массовых арестов в республике. SovLab проводит памятные мероприятия у этого здания ежегодно, каждый раз посвящая их отдельной группе пострадавших. В прошлые годы вспоминали репрессированных писателей, ученых и священников, а в этом году акцию посвятили врачам и медицинским работникам.



Участники акции выставили у бывшего здания ЧК фотографии медиков, арестованных, отправленных в ГУЛАГ или расстрелянных в сталинские годы, и поименно зачитали их имена.



Датой проведения акции стало 30 июля — день, когда в 1937 году НКВД издал приказ №00447, запустивший маховик Большого террора. По оценкам историков, жертвами этой масштабной кампании стали миллионы граждан СССР, включая десятки тысяч жителей Грузии. Под удар попали представители всех профессий: от крестьян и рабочих до интеллигенции и духовенства.



Как подчеркивают в SovLab, цель таких встреч — не только сохранить память о погибших, но и напомнить о масштабах политического террора, так или иначе затронувшего практически каждую грузинскую семью.



Источник: Новости - Грузия

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