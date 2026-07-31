Национальный банк предупреждает население о возможных «финансовых пирамидах»

31.07.2026 14:19





Как заявляют в Национальном банке Грузии, в последнее время в социальных сетях и медиапространстве активно распространяется информация о появлении на рынке компаний, которые привлекают денежные средства населения с целью получения прибыли посредством торговли криптоактивами.



«Подобная деятельность может представлять собой классическую модель »финансовой пирамиды», главная цель которой заключается не в развитии бизнеса, а в привлечении большого количества новых участников и привлечении их средств.



Независимо от того, насколько успешной может казаться компания в определённый момент времени, такая схема неизбежно рушится, когда становится невозможным привлечение новых участников и/или дополнительных денежных средств, в результате чего компания больше не может выполнять свои обязательства перед участниками.



Все подобные схемы являются высокорисковыми, поскольку момент их краха практически невозможно предсказать.



Национальный банк Грузии вновь предупреждает население: перед вложением собственных средств, во избежание риска их потери, необходимо проявлять особую осторожность. В первую очередь следует заранее изучить информацию о надёжности компании, её деятельности и платёжеспособности, а также выяснить, регулируется ли подобная компания каким-либо государственным органом.



Для введения граждан в заблуждение такие компании могут использовать в своих названиях термины »финансовый», »брокерский», »инвестиционный» и другие, однако это автоматически не означает, что компания является регулируемым и/или лицензированным субъектом Национального банка Грузии.



Призываем население принимать решения об инвестировании денежных средств только на основе достоверной информации, после изучения и осознания возможных рисков», — говорится в сообщении Национального банка.





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