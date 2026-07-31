Нанука Жоржолиани готова возглавить ЕНД — но выдвинула условия Саакашвили

31.07.2026 13:29





Нанука Жоржолиани открыто заявила, что рассматривает возможность занять пост председателя «Единого национального движения».



«Я никогда не говорила, что не думаю о председательстве в партии. Я говорила, что рассматриваю такую возможность, но у меня есть условия, и я уже озвучила их публично», — сказала она в интервью.



Главное условие Жоржолиани заключается в том, чтобы Михаил Саакашвили вновь выбрал Грузию основным полем своей политической деятельности, открыто вернулся в политику как лидер партии и заявил о готовности стать кандидатом в премьер-министры.



По её словам, определённый сигнал от Саакашвили она уже получила.



«Одно дело — что Миша напишет мне в письме, и совсем другое — что он скажет публично. Его последнее заявление стало для меня ясным сигналом, что он готовится вернуться в активную политику».



Жоржолиани считает, что открытое лидерство Саакашвили внесёт ясность в политическую повестку партии и сделает ЕНД более сильным участником оппозиционного поля.



«Лидером этой партии является Михаил Саакашвили. У него есть опыт, возможности и политическая эффективность. Попытки создавать искусственных лидеров не дали результата».



Она также уверена, что возвращение Саакашвили к активной политической деятельности не помешает будущим коалициям с другими оппозиционными партиями.



По словам Жоржолиани, страх перед тем, как это представит пропаганда «Грузинской мечты», не должен определять решения оппозиции.



Сама она пока не проводила социологических исследований и намерена отправиться в регионы, чтобы лично поговорить с людьми и понять настроения за пределами привычного политического круга.



Съезд «Единого национального движения» состоится 5 августа. На нём планируется избрать временный руководящий орган партии. Ожидается участие от 250 до 300 делегатов.





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