В Грузии мужчина получил 6 лет тюрьмы за продажу чужих овец на $30 тыс.

31.07.2026 13:14





Руставский городской суд приговорил к 6 годам тюрьмы мужчину, продавшего отару чужих овец. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



«Представленные на суде доказательства подтвердили, что обвиняемый на территории муниципалитета Гардабани мошенническим путем присвоил 260 единиц мелкого рогатого скота стоимостью 78 тыс. лари (около $30 тыс.), принадлежащих потерпевшему, и присвоил доход от их продажи», — заявили в ведомстве.



Мужчине были предъявлены обвинения в мошенничестве, то есть присвоении чужого имущества обманным путем с целью незаконного присвоения, совершенное в крупном размере (пункт «б», части 3 статьи 180 УК Грузии).



На основании представленных доказательств суд признал его полностью виновным.





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