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Полиция арестовала в Кутаиси одного человека по обвинению в попытке кражи автомобиля
31.07.2026 12:18
Сотрудники полиции Имерети Министерства внутренних дел арестовали мужчину, ранее судимого и в настоящее время отбывающего условный срок, по обвинению в попытке кражи.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый пытался угнать автомобиль, припаркованный возле жилого дома в Кутаиси, поздно ночью, но не смог осуществить свой замысел и скрылся с места происшествия.
В результате оперативных мер и следственных действий полиции преступник был арестован как подозреваемый.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли орудия преступления в качестве вещественных доказательств.
Следственные действия по данному факту продолжаются с целью установления личности и ареста другого лица, которое могло участвовать в преступлении.
Расследование ведется в соответствии со статьей 19-177, пунктом 3, подпунктом «d» Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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