Полиция арестовала в Кутаиси одного человека по обвинению в попытке кражи автомобиля

31.07.2026 12:18





Сотрудники полиции Имерети Министерства внутренних дел арестовали мужчину, ранее судимого и в настоящее время отбывающего условный срок, по обвинению в попытке кражи.



В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый пытался угнать автомобиль, припаркованный возле жилого дома в Кутаиси, поздно ночью, но не смог осуществить свой замысел и скрылся с места происшествия.



В результате оперативных мер и следственных действий полиции преступник был арестован как подозреваемый.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли орудия преступления в качестве вещественных доказательств.



Следственные действия по данному факту продолжаются с целью установления личности и ареста другого лица, которое могло участвовать в преступлении.



Расследование ведется в соответствии со статьей 19-177, пунктом 3, подпунктом «d» Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.





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