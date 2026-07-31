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В пабе-ресторане в Гори предположительно ранены 2 человека - пострадавших доставили в клинику


31.07.2026   11:22


В результате драки в центре Гори как минимум два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Инцидент произошел перед пабом-рестораном на улице Сталина.

По словам очевидцев, размолвка, начавшаяся между несколькими посетителями ресторана, переросла в драку, в ходе которой, предположительно, два лица получили телесные повреждения.

Пострадавшие были доставлены в клинику.

Как сообщили в МВД «IPN», предполагаемый виновник идентифицирован, ведутся следственные действия.


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