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В пабе-ресторане в Гори предположительно ранены 2 человека - пострадавших доставили в клинику
31.07.2026 11:22
В результате драки в центре Гори как минимум два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Инцидент произошел перед пабом-рестораном на улице Сталина.
По словам очевидцев, размолвка, начавшаяся между несколькими посетителями ресторана, переросла в драку, в ходе которой, предположительно, два лица получили телесные повреждения.
Пострадавшие были доставлены в клинику.
Как сообщили в МВД «IPN», предполагаемый виновник идентифицирован, ведутся следственные действия.
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