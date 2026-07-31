В пабе-ресторане в Гори предположительно ранены 2 человека - пострадавших доставили в клинику

31.07.2026 11:22





В результате драки в центре Гори как минимум два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.



Инцидент произошел перед пабом-рестораном на улице Сталина.



По словам очевидцев, размолвка, начавшаяся между несколькими посетителями ресторана, переросла в драку, в ходе которой, предположительно, два лица получили телесные повреждения.



Пострадавшие были доставлены в клинику.



Как сообщили в МВД «IPN», предполагаемый виновник идентифицирован, ведутся следственные действия.





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