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Сегодня завершается регистрация первоклассников в публичные школы


31.07.2026   11:28


Сегодня завершается заключительный этап регистрации первоклассников в государственные школы на 2026–2027 учебный год.

По информации Информационной системы управления образованием, на данном этапе зарегистрировать ребёнка можно в тех государственных школах, где имеются свободные места или места, освободившиеся после завершения предыдущих этапов регистрации.

«Информация о наличии свободных мест, сменах обучения и секторах в государственных школах доступна на онлайн-портале Информационной системы управления образованием.

Для регистрации родителю или законному представителю необходимо представить в выбранную государственную школу копии документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребёнка.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Информационной системы управления образованием: (+995 32) 2 200 220 или по электронной почте: [email protected]», — говорится в сообщении.


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