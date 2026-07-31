Сегодня завершается регистрация первоклассников в публичные школы

31.07.2026 11:28









По информации Информационной системы управления образованием, на данном этапе зарегистрировать ребёнка можно в тех государственных школах, где имеются свободные места или места, освободившиеся после завершения предыдущих этапов регистрации.



«Информация о наличии свободных мест, сменах обучения и секторах в государственных школах доступна на онлайн-портале Информационной системы управления образованием.



Для регистрации родителю или законному представителю необходимо представить в выбранную государственную школу копии документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребёнка.



Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Информационной системы управления образованием: (+995 32) 2 200 220 или по электронной почте:

Сегодня завершается заключительный этап регистрации первоклассников в государственные школы на 2026–2027 учебный год.По информации Информационной системы управления образованием, на данном этапе зарегистрировать ребёнка можно в тех государственных школах, где имеются свободные места или места, освободившиеся после завершения предыдущих этапов регистрации.«Информация о наличии свободных мест, сменах обучения и секторах в государственных школах доступна на онлайн-портале Информационной системы управления образованием.Для регистрации родителю или законному представителю необходимо представить в выбранную государственную школу копии документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребёнка.Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Информационной системы управления образованием: (+995 32) 2 200 220 или по электронной почте: [email protected] », — говорится в сообщении.





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