В Сагареджо врачи скорой помощи приняли роды прямо на месте

31.07.2026 17:55





В районную службу скорой помощи Сагареджо поступил вызов с причиной обращения — «роды». Бригада сразу выехала по указанному адресу и поддерживала постоянную связь с семьёй пациентки до прибытия.



У молодой женщины начались схватки дома. Родственники решили самостоятельно отвезти её в клинику, однако по дороге состояние изменилось: боли усилились, и продолжить движение стало невозможно. Автомобиль остановили, после чего семья ожидала прибытия медиков.



При осмотре врачи установили, что роды уже начались. Состояние пациентки не позволяло тратить время на транспортировку, поэтому было принято решение принять роды на месте.



Медицинская бригада подготовила необходимое оборудование. Через несколько минут на свет появился мальчик, однако сразу после рождения у ребёнка отмечались признаки цианоза, самостоятельного крика не было.



Врач Нана Илаури незамедлительно провела необходимые мероприятия: очистила дыхательные пути и полость рта новорождённого, обеспечила подачу кислорода. После оказанной помощи ребёнок начал дышать самостоятельно и заплакал.



После проведения всех необходимых процедур мать и ребёнок были доставлены в автомобиль скорой помощи и направлены в родильную клинику для дальнейшего наблюдения.



Нана Илаури работает врачом Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи уже 11 лет. Этот случай стал шестым в её практике, когда ей пришлось принимать роды вне медицинского учреждения.



В состав бригады также входили медсестра Кетевани Окинашвили и водитель Давид Уцунашвили.





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