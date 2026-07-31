Первый канал Грузии эксклюзивно покажет зрителям матчи чемпионата Европы по футболу 2028 года

31.07.2026 18:33





Первый канал Грузии эксклюзивно покажет зрителям матчи чемпионата Европы по футболу 2028 года. Трансляции будут включать прямые эфиры всех матчей на двух телевизионных каналах — Первый канал и Первый канал Спорт, в эфире Радио Грузии, а также на бесплатной стриминговой платформе 1tvplay.ge.



Лицензию на трансляцию Евро-2028 Общественный вещатель Грузии приобрёл в сотрудничестве с Европейским вещательным союзом (EBU).



Напомним, что исторические матчи сборной Грузии на чемпионате Европы 2024 года, помимо своего спортивного значения, установили беспрецедентные рекорды телевизионной аудитории на Первом канале, который был официальным вещателем турнира. Это стало важным событием для всей телевизионной индустрии, поскольку в эпоху стремительного развития цифровых платформ, создающих серьёзную конкуренцию телевидению, чемпионат продемонстрировал рекордные показатели телесмотрения.



«Евро-2024 оставил нам незабываемые воспоминания. Наша национальная сборная написала историю на футбольном поле, а Первый канал Грузии донёс эту историю до каждой семьи и каждого человека, превратив её в общий праздник. Общественный вещатель приобрёл эксклюзивные права на трансляцию Евро-2028, а это означает, что все важнейшие моменты чемпионата Европы будут бесплатно доступны зрителям на всех наших платформах. Мы надеемся, что и в 2028 году благодаря нашим платформам вновь объединим общество победами нашей сборной. Именно в этом заключается наша главная цель», – заявила генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили.



Учитывая, что сегодня аудитория распределена между различными платформами, Общественный вещатель уделяет особое внимание стратегии распространения контента и считает приоритетом развитие цифровых сервисов. Стриминговая платформа 1tvplay уже насчитывает почти 500 тысяч зарегистрированных пользователей, а общее время просмотра превысило 3 миллиона часов.



Для справки: чемпионат Европы по футболу Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года.







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