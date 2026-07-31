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Зурабишвили: Благодарность всем, кто, находясь в тюрьме подает пример отваги и бескомпромиссной борьбы
31.07.2026 16:59
Сабе Джикия в тюрьме исполнилось 20 лет, Андро Чичинадзе - 30, Георгию Чикваидзе – 40 - благодарность относится ко всем, кто, находясь в тюрьме, подает пример отваги и бескомпромиссной борьбы, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили пишет в соцсети о задержанных во время акций.
«Сабе Джикия в тюрьме исполнилось 20 лет, Андро Чичинадзе - 30, Георгию Чикваидзе - 40. Они с совестью, достоинством и новой энергией построят свободную Грузию… Годы, проведенные в тюрьме, вернутся к ним и их семьям десятикратно!
Спасибо за всё и, прежде всего, за то, чего нам сегодня особенно не хватает, за пример человечности и патриотизма!
Очевидно, что эта благодарность принадлежит не только этим троим, но и всем, кто, находясь в тюрьме, подает пример отваги и бескомпромиссной борьбы. И это в то время, как представители режима ежедневно подают пример бесчестия, коррупции, трусости, лжи », - написала Саломе Зурабишвили в Facebook.
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