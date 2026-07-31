Гордуладзе: Мы делаем все возможное для достижения стратегического партнерства с США

31.07.2026 17:41





«Мы проявляем осторожность, настроены оптимистично, но в то же время делаем всё для достижения стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами Америки», — заявил председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Арчил Гордуладзе.



По его словам, важно, чтобы в Грузии был назначен посол США.



«Мы осторожны, настроены с оптимизмом, но вместе с тем делаем всё, чтобы достичь стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами Америки. Конечно, в этом процессе свою роль играет посол как представитель страны. Важно, чтобы в Грузии был назначен именно посол, а не исполняющий обязанности», — заявил Арчил Гордуладзе.



Напомним, посольство США распространило информацию, что обязанности посла будет исполнять Эми В. Диаз. По информации Министерства иностранных дел Грузии, вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с Эми В. Диаз.







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