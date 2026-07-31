В Тбилиси временно будет ограничено автомобильное движение по части улицы Георгия Леонидзе

31.07.2026 17:29





В связи с работами по реабилитации подземных коммуникаций, с 00:00 2 августа на протяжении 10 дней будет ограничено дорожное движение на улице Георгия Леонидзе - на участке от пересечения с улицей Сулхан-Саба до пересечения с улицей Ингороква.



Информацию распространяет мэрия Тбилиси.



По их данным, автомобили смогут объехать его по улицам Иване Мачабели, Гиги Лорткипанидзе, Паоло Иашвили и Петра Чайковского. Также на период ограничения на улице Леонидзе, передвижение автомобилей временно будет возможно по улице Сулхан-Саба.



«В этот период общественный транспорт (автобусы N316, 324, 364, 374, 380, 382, 383, 390 и микроавтобусы N 408 и 541) будет двигаться от улицы Леонидзе в направлении улицы Иашвили через улицы Мачабели и Лорткипанидзе и продолжит по установленным маршрутам», - отмечено в информации.





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