Сарджвеладзе: Оформлено соглашение о закупке медикамента для лечения мышечной дистрофии Дюшенна «Гивиностат»

31.07.2026 16:54





По информации министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, оформлено соглашение о закупке препарата от мышечной дистрофии Дюшенна «Гивиностат». По его словам, Грузия станет одной из первых стран в мире, которая приобретет этот медикамент и включит его в государственную программу управления заболеванием.



«Касательно медикамента от мышечной дистрофии Дюшенна, хотел бы сообщить, что сегодня успешно завершились переговоры с итальянской компанией, с которой оформлено соглашение о закупке препарата «Гивиностат».



Этот препарат предназначен для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна с 6-летнего возраста до сохранения способности передвигаться. Грузия станет одной из первых стран в мире, которая закупит этот медикамент и включит в государственную программу управления заболеванием», - отметил министр.



Кроме того, министр добавил, что параллельно продолжаются переговоры о поставке еще одного медикамента для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.



«Что касается второго медикамента, о котором уже говорилось ранее, хочу отметить, что переговоры продолжаются по нескольким направлениям и надеемся, что в ближайшем будущем они успешно завершатся, в связи с чем мы обязательно проинформируем общественность», - отметил министр.





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