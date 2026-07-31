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Сарджвеладзе: Оформлено соглашение о закупке медикамента для лечения мышечной дистрофии Дюшенна «Гивиностат»
31.07.2026 16:54
По информации министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, оформлено соглашение о закупке препарата от мышечной дистрофии Дюшенна «Гивиностат». По его словам, Грузия станет одной из первых стран в мире, которая приобретет этот медикамент и включит его в государственную программу управления заболеванием.
«Касательно медикамента от мышечной дистрофии Дюшенна, хотел бы сообщить, что сегодня успешно завершились переговоры с итальянской компанией, с которой оформлено соглашение о закупке препарата «Гивиностат».
Этот препарат предназначен для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна с 6-летнего возраста до сохранения способности передвигаться. Грузия станет одной из первых стран в мире, которая закупит этот медикамент и включит в государственную программу управления заболеванием», - отметил министр.
Кроме того, министр добавил, что параллельно продолжаются переговоры о поставке еще одного медикамента для лечения мышечной дистрофии Дюшенна.
«Что касается второго медикамента, о котором уже говорилось ранее, хочу отметить, что переговоры продолжаются по нескольким направлениям и надеемся, что в ближайшем будущем они успешно завершатся, в связи с чем мы обязательно проинформируем общественность», - отметил министр.
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