Журналист утверждает, что в доме его двоюродного брата обнаружили прослушку

31.07.2026 15:43





Журналист Гиорги Ахалкаци заявил, что в доме его двоюродного брата обнаружили прослушивающее устройство.



«Страна, напичканная "жучками"! Только что в доме моего двоюродного брата нашли прослушку. Вызвана полиция. Ждем, когда установят личности полицейских, установивших этот "жучок"», написал он в соцсетях.



В комментарии изданию «Kartlis Ambebi» Ахалкаци рассказал, что незадолго до обнаружения устройства в дом без ордера пришли полицейские и провели обыск. По его словам, хозяевам не объяснили причины обыска. Позже вернувшийся домой двоюродный брат обнаружил на шкафу прикрепленное прослушивающее устройство. Ахалкаци предполагает, что обыск проводился именно для его установки.



По его словам, после вызова полиции устройство забрали, заявив, что не знают, как оно оказалось в доме.





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