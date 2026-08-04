Каладзе утверждает, что в Грузии обеспечены свобода слова и свобода выражения мнений

04.08.2026 16:02





Сегодня в стране обеспечены свобода слова и свобода выражения мнений. Свобода слова и выражения мнений не означает использование нецензурной лексики и нанесение оскорблений, - об этом в беседе с журналистами заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Таким образом он прокомментировал заявление посольства США в Грузии, в котором была выражена обеспокоенность в связи с созданием нового подразделения по борьбе с языком ненависти.



По словам Каладзе, использование нецензурной лексики и оскорблений является нарушением прав других людей.



«Сегодня в стране обеспечены свобода слова и свобода выражения мнений. Думаю, все согласятся с тем, что нецензурная брань и нанесение оскорблений категорически неприемлемы. Будь то словесное или физическое оскорбление — это не является правильной формой общения. Даже в социальных сетях — как можно оскорблять человека? Свобода слова и свобода выражения мнений не означают право ругаться и оскорблять других. Ведь это нарушение прав другого человека.



Поэтому мы все должны согласиться с одним: отношения должны строиться на взаимном уважении. Возможно, вам не нравятся политические взгляды или решения друг друга, критика допустима, но, повторю еще раз, она должна оставаться в рамках корректности, а не переходить в оскорбления, нецензурную брань и клевету», — заявил Каха Каладзе.



Что касается перезагрузки отношений с США, Каладзе отметил, что грузинская сторона с оптимизмом смотрит на этот вопрос.



«Мы настроены оптимистично. Мы готовы начать отношения с новой страницы. Для нас категорически неприемлемо то отношение, которое демонстрировала администрация Байдена, а также решения, основанные на лжи и неправде. Несправедливое отношение является неприемлемым. У нынешней администрации Трампа есть возможность очень легко изменить несправедливый подход предыдущей администрации», — заявил Каха Каладзе.





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