Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сирия готова резко сократить закупки российской нефти


04.08.2026   16:58


Сирия заявила США о готовности значительно сократить импорт российской нефти в рамках переговоров о снятии со страны статуса государства — спонсора терроризма. Об этом сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, Вашингтон добивается снижения зависимости Дамаска от российских энергоресурсов, хотя официально это не входит в перечень обязательных условий для отмены санкционного статуса. Такой шаг может заметно ослабить экономическое влияние Москвы в регионе.

Сейчас Сирия импортирует около 60 тысяч баррелей российской нефти в сутки, причем за последний год объем поставок вырос примерно на 75%. Власти страны уже начали искать альтернативных поставщиков и рассчитывают диверсифицировать импорт после смягчения американских санкций.

«Снятие статуса спонсора терроризма позволит диверсифицировать энергопоставки», — отмечают источники. Cирийское руководство обещает провести «радикальные изменения» в энергетической политике.

Дамаск также обсуждает сотрудничество с западными энергетическими компаниями. В частности, рассматриваются проекты с TotalEnergies по освоению шельфа, а также с ConocoPhillips и Novaterra в газовой сфере. Однако конкретные сроки реализации и возможные новые поставщики нефти пока не раскрываются.

8 июля президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о намерении исключить Сирию из списка государств — спонсоров терроризма, запустив предусмотренную законом 45-дневную процедуру.

Эксперты предупреждают, что быстрый отказ от российской нефти может оказаться непростым. При отсутствии надежной замены это способно привести к дефициту топлива и росту внутренних цен, несмотря на стремление Дамаска сократить зависимость от Москвы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна