Агентство по защите прав потребителей Грузии подвело итоги работы за семь месяцев

04.08.2026 17:33





В сфере защиты прав потребителей за первые семь месяцев текущего года в Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии (GCCA) поступило 1 508 обращений, а количество телефонных звонков составило 4 655. Число обращений увеличилось на 106 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Согласно данным за первые семь месяцев, GCCA выявило 204 нарушения прав потребителей в 472 случаях. За невыполнение обязательств, установленных агентством, 93 торговца были оштрафованы в 221 случае на общую сумму 214 398 лари.



Кроме того, в интересах потребителей было достигнуто 120 соглашений по 139 делам о принятии условных обязательств. Это означает, что торговцы обязались изменить свои внутренние политики и восстановить права потребителей, которым, предположительно, был нанесен ущерб в результате ранее применявшихся торговых практик.



В отчетный период 70 % жалоб потребителей были связаны с онлайн-торговлей, а 30 % — с покупкой товаров в физических магазинах. По месту проживания наибольшая доля обращений пришлась на Тбилиси — 79 %. Далее следуют Аджария (6 %), Имерети (4 %), Квемо-Картли (2 %), Кахетия (2 %), Самегрело-Земо Сванети (2 %) и другие регионы.



За первые семь месяцев года было подано 628 заявлений, связанных с возвратом денежных средств, 334 — с ремонтом или заменой некачественных товаров, 355 — с восстановлением прав в случаях ненадлежащего оказания услуг и 191 заявление — по другим вопросам.



По отраслям распределение обращений выглядит следующим образом: 70 % пришлось на сектор оптовой и розничной торговли, 12 % — на транспорт и складирование, 3 % — на сферу искусства, развлечений и отдыха, а 15 % — на другие виды деятельности.







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