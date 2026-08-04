Глава Минздрава встретился с послом Арабской Республики Египет в Грузии Амаль Афифи

04.08.2026 18:24





Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в Грузии Амаль Афифи.



В ходе ознакомительной встречи министр представил послу основные направления деятельности министерства и реализуемые программы. Стороны обсудили текущие процессы в сфере здравоохранения, возможности углубления сотрудничества в медицинской области, а также важность обмена опытом между двумя странами. Отдельное внимание было уделено инициативам, реализуемым в сферах труда и социальной защиты.



Также участники встречи рассмотрели перспективы реализации совместных проектов и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.



Во встрече также приняли участие представители министерства здравоохранения и министерства иностранных дел Грузии.





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