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Глава Минздрава встретился с послом Арабской Республики Египет в Грузии Амаль Афифи
04.08.2026 18:24
Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в Грузии Амаль Афифи.
В ходе ознакомительной встречи министр представил послу основные направления деятельности министерства и реализуемые программы. Стороны обсудили текущие процессы в сфере здравоохранения, возможности углубления сотрудничества в медицинской области, а также важность обмена опытом между двумя странами. Отдельное внимание было уделено инициативам, реализуемым в сферах труда и социальной защиты.
Также участники встречи рассмотрели перспективы реализации совместных проектов и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Во встрече также приняли участие представители министерства здравоохранения и министерства иностранных дел Грузии.
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