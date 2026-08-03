Удары украинских дронов обрушили поставки товаров в Россию через черноморские порты

03.08.2026 21:48





Желающих идти на безрассудный риск станет меньшеСилы беспилотных систем ВСУ

Удары украинских дронов затруднили поставки импорта из Китая через Черное море, рассказали сотрудники логистических и внешнеторговых компаний. «На маршруте Китай-Новороссийск сейчас все сложно, задержки огромные», — говорит один из импортеров. Экспедиторы советуют сейчас этот маршрут не использовать: из-за атак беспилотников и безэкипажных катеров ситуация там непредсказуемая, сообщили три его коллеги.



По их словам, напряженная обстановка в регионе уже с марта, но сейчас ситуация предельно обострилась. До этого атаки велись в основном на сухогрузы с зерном и танкеры с нефтепродуктами. В конце июля под удар попал контейнеровоз с импортными грузами. В ночь на первое августа из-за атаки морских дронов в 130 милях от Новороссийска в Черном море затонул теплоход «Янина» компании Fesco, экипаж спасли, но весь груз погиб.



Новороссийск – прежде всего экспортный порт, он еще весной претендовал на статус главных экспортных ворот России, но также на значимую долю импорта. Дальневосточные порты перегружены, и это заставляет везти товары из Китая столь длинным маршрутом. Через Новороссийск проходило до 30% импортных контейнерных грузов в Россию, оценивает руководитель крупной логистической компании.



Отслеживание судового графика показывает, что число рейсов крупных судов из Новороссийска в июле снизилось относительно на 38% по сравнению с саем, в том числе танкеров — на 50%, зерновых балкеров — на 46%. Прочие грузовые суда снизили заходы в порт на 23%. «Но теперь ситуация ухудшится, потому что контейнеровозы тоже стали целью», — опасается топ-менеджер крупной логистической компании.



«Желающих идти на безрассудный риск явно станет меньше, несмотря на то что существенных задержек в порту до июня не было, логистика была стабильна в отличии от Дальнего Востока, который перегружен», — говорит владелец экспедиторской компании.



О величине риска говорит масштаб проблем с вывозом грузов из Новороссийска в этом году. По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, из-за атак в Азово-Черноморском регионе Россия в этом сезоне может недопоставить на экспорт до 30-35 млн тонн пшеницы — при том, что аналитики прогнозировали общий ее экспорт на уровне 44-45 млн т. Общий импорт зерновых из России в прошлом сезоне (июль 2025 – июнь 2026 г.) превысил 61 млн т. «Систематические атаки, начавшиеся в июле, способны в скором времени привести к полному блокированию экспортных коридоров Черноморского бассейна», — говорилось в заявлении союза.



В 2025 г. Новороссийск обработал 168 млн т грузов — на 29% больше, чем ближайший порт-конкурент, Усть-Луга в Ленобласти (130 млн тонн), и вдвое больше, чем тихоокеанский порт «Восточный», указывала директор филиала компании «ТрансГИД» в Новороссийске Диана Шевцова. Через Новороссийск проходила каждая пятая тонна российского морского экспорта — нефть Urals и казахстанская смесь CPC Blend, пшеница для египетских элеваторов, контейнеры с удобрениями и металлами для рынков Азии и Африки. Сейчас в порту строится терминал за 120,7 млрд руб., Каспийский трубопроводный консорциум планирует перевалить рекордные 72 млн тонн нефти через местный причальный комплекс, а контейнерный оборот впервые превысил 1,1 млн ДФЭ. «За этими цифрами стоят три фактора — переориентация российского экспорта с Балтики на южные маршруты, разворот к азиатским рынкам и масштабные инвестиции в инфраструктуру», — писала Шевцова.





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