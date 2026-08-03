Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: «Коллективное нацдвижение» не должно быть частью политической системы


03.08.2026   20:19


«Коллективное национальное движение» не должно быть частью политической системы, иначе политическая система попросту не сможет развиваться в здоровой форме, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя процессы, происходящие в партии «Единое национальное движение». По словам Ираклия Кобахидзе, «таким политическим силам действительно не место в нашей здоровой демократической политической системе».

«Для нас это представляет незначительный интерес. Это партия, которая даже в составе этой ослабленной оппозиции заняла второе место. В будущем у них нет никаких шансов. Внутри партии идут внутренние противостояния, что в конечном итоге является проявлением слабости оппозиции. Противостояние у них уже происходит даже внутри самой партии, и все это указывает на их слабость. Важно, чтобы эти процессы продолжались. Таким политическим силам действительно не место в нашей здоровой демократической политической системе. «Коллективное национальное движение» не должно быть частью политической системы, иначе политическая система попросту не сможет развиваться в здоровой форме», — заявил Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна