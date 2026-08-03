Кобахидзе: «Коллективное нацдвижение» не должно быть частью политической системы

03.08.2026 20:19





«Коллективное национальное движение» не должно быть частью политической системы, иначе политическая система попросту не сможет развиваться в здоровой форме, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя процессы, происходящие в партии «Единое национальное движение». По словам Ираклия Кобахидзе, «таким политическим силам действительно не место в нашей здоровой демократической политической системе».



«Для нас это представляет незначительный интерес. Это партия, которая даже в составе этой ослабленной оппозиции заняла второе место. В будущем у них нет никаких шансов. Внутри партии идут внутренние противостояния, что в конечном итоге является проявлением слабости оппозиции. Противостояние у них уже происходит даже внутри самой партии, и все это указывает на их слабость. Важно, чтобы эти процессы продолжались. Таким политическим силам действительно не место в нашей здоровой демократической политической системе. «Коллективное национальное движение» не должно быть частью политической системы, иначе политическая система попросту не сможет развиваться в здоровой форме», — заявил Кобахидзе.





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