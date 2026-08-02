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Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром
02.08.2026 16:10
Президент Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром.
Указ опубликован на сайте президента.
«В соответствии со статьей 149, частью 1 конституции: назначить Никола Пашиняна на должность премьер-министра», – говорится в указе.
Напомним, партия Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на парламентских выборах 7 июня и обеспечила себе большинство в Национальном собрании. После выборов Пашинян заявил об «исторической победе».
Ранее в воскресенье президент подписал заявление Пашиняна об отставке его правительства. Этот шаг был частью процедуры, согласно которой в день начала работы новоизбранного парламента кабинет министров во главе с премьером должен подать в отставку.
Затем партия «Гражданский договор» выдвинула Пашиняна кандидатом в премьер-министры, и президент подписал соответствующий указ о его назначении.
Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года.
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