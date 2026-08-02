Премьер Грузии: Сохраняем оптимизм в вопросе восстановления стратегического партнерства с США

02.08.2026 16:13





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают на восстановление стратегического партнерства с США и ожидают ответных шагов от американской стороны. По его словам, последние события дают основания для осторожного оптимизма.



«Мы сохраняем оптимистичные ожидания, что стратегическое партнерство будет восстановлено. Терпеливо ждем встречных шагов со стороны США», — сказал Кобахидзе на брифинге.



Комментируя заявления американского конгрессмена Джо Уилсона, который регулярно критикует грузинские власти, премьер заявил, что его мнение для Тбилиси не имеет значения.



«Нас совершенно не интересует, что скажет очередной агент «Глубинного государства» (Deep State) Джо Уилсон».



Кобахидзе вновь подчеркнул, что Грузия предлагает Вашингтону начать отношения «с чистого листа» — на основе конкретной дорожной карты, равноправия и взаимной выгоды. По его словам, грузинская сторона уже публично изложила свое предложение, а дальнейшее развитие событий теперь зависит от решений американской администрации.





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