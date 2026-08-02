Кобахидзе: Высшее образование в государственных университетах будет бесплатным

02.08.2026 16:08





«Высшее образование для студентов в государственных университетах будет бесплатным, здесь созданы определенные механизмы, чтобы студенты не теряли мотивацию», – заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра, если студент не может сдать два предмета за семестр, это означает, что он, по сути, не вовлечен в учебный процесс.



«Было сделано очень четкое заявление относительно бесплатного высшего образования. Впервые в Грузии высшее образование в государственных университетах будет бесплатным для студентов. Здесь созданы определенные механизмы, чтобы студенты не теряли мотивацию. Если студент не может сдать два предмета за семестр, это означает, что он, по сути, не вовлечен в учебный процесс. В этом случае уже предусмотрено сокращение финансирования с третьего семестра, что имеет единственную цель – повысить мотивацию студентов», – сказал премьер-министр.





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