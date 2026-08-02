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Гражданскому активисту Торнике Тошхуа назначено 5 суток административного ареста
02.08.2026 16:07
Гражданский активист Торнике Тошхуа признан Тбилисским городским судом административным правонарушителем.
Судья Торнике Капанадзе назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста.
Напомним, Торнике Тошхуа был повторно задержан 30 июля у Тбилисского сакребуло по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях ( мелкое хулиганство).
По имеющейся информации, на акции Торнике Тошхуа держал в руках оскорбительный баннер в адрес Бидзины Иванишвили.
По той же причине Тошхуа задерживали и 26 июля. Суд признал его виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 6000 лари.
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