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Гражданскому активисту Торнике Тошхуа назначено 5 суток административного ареста


02.08.2026   16:07


Гражданский активист Торнике Тошхуа признан Тбилисским городским судом административным правонарушителем.

Судья Торнике Капанадзе назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста.

Напомним, Торнике Тошхуа был повторно задержан 30 июля у Тбилисского сакребуло по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях ( мелкое хулиганство).

По имеющейся информации, на акции Торнике Тошхуа держал в руках оскорбительный баннер в адрес Бидзины Иванишвили.

По той же причине Тошхуа задерживали и 26 июля. Суд признал его виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 6000 лари.


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