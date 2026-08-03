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Кобахидзе обвинил посольство США при прежней администрации в разжигании ненависти в Грузии


03.08.2026   20:21


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посольство США при предыдущей американской администрации было одним из главных источников «искусственного разжигания ненависти» и распространения лжи в стране. Так он прокомментировал заявление американской дипмиссии, назвав его для себя непонятным.

«Посольство США при прежней администрации было одним из главных субъектов, который искусственно пытался сеять ненависть в Грузии и тиражировать ложь. Поэтому заявление посольства для меня непонятно, хотя это их дело», — сказал Кобахидзе журналистам.

По словам главы правительства, именно после смены администрации в Вашингтоне появились основания рассчитывать на перезагрузку грузино-американских отношений. Он подчеркнул, что нынешние власти Грузии заинтересованы в полном восстановлении стратегического партнерства с США и ожидают соответствующих шагов со стороны американской стороны.

Поводом для комментария стало заявление посольства США, которое, как сообщают грузинские СМИ, отвергло обвинения в адрес дипломатической миссии и подчеркнуло приверженность развитию партнерских отношений между двумя странами.


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