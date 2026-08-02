Италия высадила десант на танкер «теневого флота» Путина в Средиземном море

02.08.2026 22:23





Итальянские военные в рамках военно-морской миссии Евросоюза EUNAVFOR MED Irini высадились с вертолета на танкер Toa Payoh, который ЕС относит к российскому «теневому флоту». Как пишет Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Италии, операция была проведена для проверки национальной принадлежности судна и законности регистрации его флага. Танкер, находящийся под санкциями Евросоюза и идущий под флагом Камеруна, был перехвачен в Средиземном море к западу от итальянского острова Пантеллерия во время рейса из Бенина в Стамбул.



По данным итальянского Минобороны, капитан Toa Payoh первоначально отказался выполнять требования инспекторов, после чего на борт с вертолета, поднятого с флагмана миссии EUNAVFOR MED Irini — корабля Thaon di Revel, высадилась группа итальянских военнослужащих. В операции также были задействованы греческий военный корабль и польский самолет морского патрулирования.



Досмотр продолжался около двух часов и завершился без происшествий. Военные изучили документы, полученные во время проверки. При этом Минобороны Италии не уточнило, было ли судно задержано.



Евросоюз ранее ввел санкции против десятков судов, которые, по его данным, входят в состав российского «теневого флота», используемого для обхода ограничений на экспорт нефти, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину.



Миссия EUNAVFOR MED Irini была создана Евросоюзом в 2020 году для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Позднее страны ЕС расширили ее мандат, наделив правом проводить инспекции судов, подозреваемых в использовании ложных или незаконно зарегистрированных флагов.





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