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Начато расследование по делу о распространении в соцсети оскорбительных текстов
02.08.2026 21:24
Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление и разъясняет, что через одну из страниц в социальных сетях распространяются оскорбительные тексты в адрес различных лиц, в том числе несовершеннолетних, а также фото- и видеоматериалы, отредактированные с использованием фотошопа и монтажа.
По информации ведомства, МВД начало расследование по данным фактам, для установления виновных и привлечения их к уголовной ответственности правоохранители проводят активные следственные действия.
«По данным фактам сотрудники Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел начали расследование по частям 3 и 4 статьи 255 Уголовного кодекса Грузии (приобретение-хранение-владение или распространение порнографической продукции, содержащей изображение заведомо несовершеннолетнего).
В целях установления лиц, совершивших преступление, и привлечения их к уголовной ответственности правоохранители проводят активные следственные действия», — говорится в заявлении МВД.
Для справки, ранее распространилась информация, что неизвестный пользователь в соцсети распространяет смонтированные фото и видеоматериалы с содержанием, унижающим достоинство несовершеннолетних и их родителей. Он требует 10 000 лари, угрожая в противном случае лишить жизни трёх человек.
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