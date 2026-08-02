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СМИ: Генеральный директор Государственных электросистем Грузии Вано Зардиашвили был освобождён от занимаемой должности.
02.08.2026 21:25
По информации BMG, генеральный директор Государственных электросистем Грузии Вано Зардиашвили был освобождён от занимаемой должности.
В самой компании Netgazeti ответили, что Зардиашвили в настоящее время находится в отпуске.
Как пишет BMG, заявление об отставке Зардиашвили написал в пятницу, 31 июля, и официально сейчас числится в отпуске.
Бывший депутат партии «Грузинская мечта» Вано Зардиашвили был назначен генеральным директором Государственной электросистемы Грузии в 2025 году на фоне чисток в министерствах и около правительственных организациях.
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