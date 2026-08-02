Кобахидзе: Главное богатство высокогорной Аджарии — её жители

02.08.2026 21:27





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил жителей высокогорной Аджарии с народным праздником Шуамтоба, который прошёл в Бешуми.



В своём выступлении он отметил особую природу, культуру и традиции региона, подчеркнув, что его главным богатством остаются местные жители.



«Этот край уникален своей природой, культурой и традициями. Но его главное богатство — люди, которые умеют делиться любовью и радостью. Мы чувствуем это каждый раз, когда приезжаем в высокогорную Аджарию», — заявил премьер.



По словам Кобахидзе, регион развивается из года в год, однако работы ещё много.



«От имени правительства хочу пообещать, что высокогорная Аджария не останется без внимания и поддержки», — добавил он.



С праздником жителей также поздравили президент Грузии Михаил Кавелашвили, председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе, депутат парламента Анзор Болквадзе и мэр Хуло Вахтанг Беридзе.



В рамках праздника состоялась церемония награждения почётных жителей Хуло, а также прошли различные спортивные мероприятия.





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