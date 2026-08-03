ФК «Иберия 1999» не может вылететь в Северную Ирландию из-за визовых проблем

03.08.2026 19:37





Тбилисская «Иберия» до сих пор находится в Тбилиси, ожидая получения британских виз. Из-за этого команда не может отправиться в Северную Ирландию на матч против «Ларна». Эту информацию подтвердили в клубе.



Руководство чемпиона Грузии заранее забронировало чартерный рейс. Команда уже должна была находиться в Северной Ирландии и провести предматчевую тренировку. Однако совершенно неожиданно возникли проблемы с оформлением виз, и на данный момент клуб ожидает возможности вылететь полным составом.



Хотя для въезда в Великобританию действует строгий визовый режим, в футболе подобные ситуации случаются крайне редко. На этот раз не исключено, что для решения проблемы «Иберии» потребуется помощь УЕФА.



Чемпион Грузии должен сыграть первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против североирландского «Ларна» 4 августа в 23:00 по тбилисскому времени. В случае победы по сумме двух матчей «Иберия» как минимум гарантирует себе участие в групповом этапе Лиги конференций.







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