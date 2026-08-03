«Зеленые Грузии — Друзья Земли»: План застройки Шови должен быть отменен, необходимо начать экологическую оценку

03.08.2026 21:40





Председатель организации «Зеленые Грузии — Друзья Земли» Нино Чхобадзе считает, что план застройки Шови необходимо аннулировать.



В эфире программы «Резюме» на телеканале «Палитраниус» она подчеркнула, что в заключении специалистов содержится прямой запрет на дальнейшее развитие территории, однако, по ее словам, эти рекомендации игнорируются под предлогом экономического роста.



«В годовщину трагедии в Шови начнут говорить о том, почему эксперты запретили там застройку. В документе черным по белому написано, что дальнейшее строительство категорически недопустимо. Однако нам твердят, что необходимо развитие, и спрашивают, почему мы препятствуем. Этот план [план застройки Шови] действительно должен быть отменен. В нем есть лишь одно предложение о том, что река является селеопасной, а зоны подлежат изучению», — добавила она.



Чхобадзе остановилась на предпосылках шовской трагедии и отметила, что в Грузии множество подобных проблемных зон, а строительство в речных ущельях недопустимо.



«Само ущелье очень сложное. Периодически там и раньше случались паводки, и это было зафиксировано в документах. Наводнения были, но ничего подобного не происходило. Трагедии предшествовали две недели интенсивных дождей. Это было сигналом тревоги, требовавшим нашего внимания. Конечно, трудно предсказать, что разольется именно это ущелье. Даже сегодня в Грузии много селеопасных участков, поэтому все наши места проблемные.



Разве можно возводить какие-либо объекты в русле? То же самое было и в ущелье Вере — нельзя было прокладывать там дорогу. Вся беда в том, что мы продолжаем, так и не усвоив урок», — заявила Чхобадзе.



Она отмечает, что в стране изобилие селевых ущелий, из-за чего аналогичные риски существуют в самых разных регионах.



«Мы знаем, что опасность угрожает 47 муниципалитетам. Может реализоваться один из семи видов угрозы. Там живут люди. Эта документация до сих пор полностью не опубликована. Насколько я понимаю, [план застройки Шови] не публикуют по одной причине: если документ будет обнародован, строительство там должно будет вестись по совершенно иным стандартам или не вестись вовсе. Кому-то кажется, что мы мешаем экономическому развитию», — подчеркнула она.



По ее оценке, на фоне изменения климата природные риски нарастают, поэтому крайне важно, чтобы стратегическая экологическая оценка проводилась параллельно с процессом подготовки планов застройки.



«Необходимо составить перечень мероприятий, которые должны быть определены для каждого муниципалитета. Опасность возросла из-за того, что происходят климатические изменения.



Если мы хотим снизить риски, стратегическая экологическая оценка должна начинаться параллельно, в процессе подготовки плана [застройки Шови]. Именно так и готовятся подобные документы», — заключила Чхобадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





