Сотрудники СГБ Грузии выявили факты поставки конины в сады-ясли Марнеульского и Карельского муниципалитетов

04.08.2026 17:28





Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии на основании решения суда задержали двух человек по обвинению в мошенничестве в крупном размере и фальсификации. Речь идет о поставках конины в детские сады муниципалитетов Марнеули и Карели под видом говядины. Об этом сообщает Служба государственной безопасности.



По информации СГБ, следствием установлено, что компании «B.G.M.1» и «Ферма грузинских мясных продуктов» выиграли тендеры, объявленные некоммерческими юридическими лицами «Объединение детских садов на территории муниципалитета Марнеули» и «Объединение детских садов на территории муниципалитета Карели». В рамках заключенных контрактов они были обязаны поставлять в детские сады говядину.



По данным следствия, в мае 2026 года руководители этих коммерческих организаций обманным путем поставили в детские сады конину вместо говядины и таким образом мошенническим путем завладели крупной суммой бюджетных средств.



Как отмечается в сообщении, расследование ведется по подпункту «б» части третьей статьи 180, а также по части первой статьи 197 Уголовного кодекса Грузии. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.





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