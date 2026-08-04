В Черном море недалеко от Новороссийска дроны атаковали турецкое грузовое судно

04.08.2026 16:22





В Черном море в 55 километрах от Новороссийска днем в понедельник под атаку дрона попал турецкий сухогруз (ролкер), который перевозил фрукты и овощи из Самсуна (Турция) в Россию, сообщило агентство İhlas Haber Ajansı (IHA). В результате удара на судне, как следует из видео, произошел пожар, пострадали четверо моряков, включая троих граждан Турции. Ялчин Шахин, капитан судна, которое издание идентифицировало как Nadhezna, заявил, что сухогруз атаковали шесть или семь украинских беспилотников. Утверждается, что из-за дронов корабли российского ВМФ не смогли подойти к атакованному судну для оказания помощи, пока экипаж пытался потушить пожар.



Генеральное управление по морским делам Минтранса Турции сообщило, что речь идет о судне «Надежда» с 22 членами экипажа. Вследствие атаки, предварительно, оказались повреждены жилые помещения и носовая часть сухогруза, на борту к вечеру 3 августа продолжался пожар. Моряков удалось эвакуировать в порт Новороссийска на российских судах. «По предварительной информации, состояние трех человек может быть тяжелым», — отметили в ведомстве. Согласно открытым базам данных, атакованное судно (IMO: 7702657) ходит под флагом Камеруна и выполняет регулярные рейсы между Самсуном и Новороссийском.



Турецкое морское ведомство привело отличные от сведений IHA данные, согласно которым «Надежда» двигалась из Новороссийска в Самсун, а не наоборот, а удар произошел примерно в 37 км от российского порта.



Попавший под удар ролкер длиной 119 м, предназначенный для перевозки автомобилей, грузовиков и контейнеров, был спущен на воду в Дании в 1978 году. Тогда он назывался Amazon. Судно под названием «Надежда» обвиняется Украиной в транспортировке зерна из оккупированных Бердянска, Керчи и Севастополя, а в ноябре 2025 года против него были введены санкции.





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