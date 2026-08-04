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Гварамия: Письмо Ираклия Кобахидзе одновременно является манифестом глупости и предательства интересов страны
04.08.2026 17:24
Письмо Ираклия Кобахидзе — это одновременно манифест глупости и предательства интересов страны. Очевидно, что не первый, но особенно неудачный и странно неуместный. Об этом в социальной сети пишет один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, комментируя заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, опубликованное в соцсети, в котором тот рассуждает об уровне «русофобии» в стране после войны 2008 года.
По словам Гварамия, то, что страна находится «в их руках, — это уже не только их несостоятельность, а, к сожалению, наша».
«Письмо Ираклия Кобахидзе — это одновременно манифест глупости и предательства интересов страны. Очевидно, что не первый, но особенно неудачный и странно неуместный.
Такой бессвязной речи, такого количества клеветы и лжи, такой путаницы в понятиях и датах и, главное, русофилии такого уровня и масштаба я не припоминаю даже в текстах Бидзины Иванишвили, хотя они всегда отличались обилием всего вышеперечисленного.
Не стану гадать, почему именно сейчас и почему столько раз использовано слово «русофобия» — это вскоре станет ясно. Скажу лишь одно: этот человек несостоятелен, и его тексты столь же несостоятельны. То, что наша страна находится в их руках, — это уже не только их несостоятельность, а, к сожалению, наша», — пишет Гварамия.
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